Evento olímpico de esports terá brasileiro competindo no Just Dance

O Brasil terá um bicampeão mundial como representante em uma das competições do Olympic Esports Series 2023, em Singapura. A organização do campeonato olímpico que mistura simuladores virtuais de esportes tradicionais e/ou que envolvem atividade física anunciou a lista com os oito competidores que irão participar do torneio de dança. O brasileiro é Diego “Diegho San”, que disputará o título no Just Dance, uma das competições a serem realizadas em Singapura, de 22 a 25 de junho.