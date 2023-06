Ex de Gloria Maria, Bernardo Langlott oferece serviço de graça

Bernardo Langlott, que se intitula ex-namorado de Gloria Maria, tem causado espanto aos assessores de imprensa ultimamente. Acontece que o ator tem abordado possíveis “clientes” pelas redes sociais oferecendo seus serviços. Até então, tudo bem. Mas o que está chamando a atenção é que o moço afirma não querer pagamento para trabalhar.

Através dos directs dos candidatos selecionados por ele, aos quais a coluna teve acesso com exclusividade, Bernardo se apresenta já de cara contando que seu serviço não é cobrado, conta qual seu plano para fazer o artista bombar e diz que assessorias pagas só são gastos de dinheiro, pois fazem sempre as mesmas coisas.

Declaração para Gloria Maria

Após ser flagrado trocando beijos com o apresentador Israel Cassol, Bernardo Langlott, ex-namorado de Glória Maria, se declarou bissexual. O famoso explicou que se incomodou com as fotos rodando as redes sociais e que viveu um conto de fadas ao namorar a jornalista. Na época, ele tinha 25 anos.

“Estava na fase de me entender e fui descobrir mais sobre a minha sexualidade. Alguns anos depois, entendi que sentia atração por homens e passei a me definir como bissexual. Tudo depende da minha vontade. Só tenho a obrigação de ser feliz”, explicou Bernardo, em entrevista a Lucas Pasin, do UOL, ao se defender das críticas de ter “enganado” a apresentadora.

O modelo explicou que o flagra não caiu bem para Israel, que é casado. “Não sei dizer a configuração do casamento, mas a última vez que falamos ele me disse que não sabia se o casamento continuaria. O flagra gerou um problemão para ele. Não sei se eles vão seguir juntos”, contou.

Ao falar sobre Glória Maria, Bernardo disse não se incomodar em ser conhecido como o ex da jornalista. “Não me incomodo com o rótulo de ‘ex da Glória’. Na manhã que ela faleceu, a revista Veja entrou em contato comigo e, após a conversa, me elegeu como o único amor nacional da jornalista. Único homem que ela assumiu publicamente aqui. Isso é uma grande honra”, declarou.

“Tive a oportunidade de conviver intimamente com uma figura que faz parte da história da televisão. Foi um dos grandes amores da minha vida. Vivi um conto de fadas que começou no Copacabana Palace, onde conversamos pela primeira vez”, contou Bernardo Langlott.

O modelo contou que não se importou com os cliques. “Ele não é do Rio e eu o convidei para passar um fim de semana aqui após trocarmos mensagens nas redes sociais. Fomos à praia da Barra da Tijuca. Não tínhamos nada a esconder. Andamos de mãos dadas, postamos fotos e nos beijamos na praia. Tenho 40 anos e não preciso me esconder de mais ninguém. Só me espantei mesmo pela repercussão”, disse.

Bernardo ainda revelou que eles já estão conversando para que Israel volte ao Rio de Janeiro. “Olha, ele já tem data para voltar ao Rio para sairmos de novo. É cedo para ser um namoro ainda, mas é uma pessoa que eu quero ter na minha vida”, falou.