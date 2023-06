Ex-marido não aceita término e tenta matar mulher na frente dos filhos

Marizete Souza da Silva, 40 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio, na noite deste domingo (26), dentro de uma residência localizada na rua Cinco, no bairro Bela Vista, no município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Marizete estava dentro da própria residência na companhia dos filhos, quando foi surpreendida e ferida com um tiro no braço direito, que acabou quebrando o osso.

Ainda segundo a polícia, o suspeito de ter atirado nessa vítima seria o ex-companheiro dela. Eles estavam separados recentemente, identificado como sendo Antônio Silva, e a motivação seria porque a mulher não queria reatar o relacionamento. Em outro momento, o ex-marido colou fogo em um veículo da vítima.

A mulher só não foi morta pois o tiro acertou o braço dela. Após a ação, o acusado fugiu correndo do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, para prestar os primeiros atendimentos à Marizete, que depois de ser atendida, foi encaminhada à Unidade Mista de Saúde do município de Assis Brasil. Em seguida, ela foi encaminhada para o município de Brasiléia para ser preparada para transferir ainda na madrugada de segunda-feira para Rio Branco.

Policiais militares também estiveram no local, colheram informações sobre as características Antônio e realizaram ronda na região, mas não tiveram êxito em prender o acusado.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil de Assis Brasil, começou a investigar o acusado.