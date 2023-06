Ex-participante de reality é preso acusado de matar bebê de 9 meses

Famoso por ter participado do reality musical X-Factor Austrália em 2011, Mitchell Callaway foi preso na madrugada desta quinta-feira (8/6), acusado de matar um bebê de 9 meses. De acordo com o Mirror, o cantor foi detido em sua casa em Bowraville, em New South Wales.

O caso que levou Mirchell para cadeia teria ocorrido há cinco anos. Os serviços de emergência teria sido acionados em 23 de julho de 2018 para atendimento em uma casa. A solicitação era para salvar uma bebê de 9 meses que estava inconsciente. A criança foi levada ao hospital, mas não resistiu.

Ainda segundo o veículo, desde então, os investigadores estão apurando o caso e, recentemente, em 31 de maio, receberam novas informações que apontaram para um suposto assassinato.