Ex pediu para Preta Gil apagar fotos com ele do tratamento, diz colunista

Enquanto Preta Gil estava internada tratando o câncer no intestino, o ex-marido, Rodrigo Godoy, viajou com a amante Ingrid Lima para o Uruguai. Além disso, o homem também teria pedido para que a então esposa apagasse as fotos do tratamento em que estivesse com ele.

A informação foi revelada por Leo Dias. De acordo com o jornalista, o personal trainer ainda evitou visitar a cantora durante o tratamento e se afastou de Preta. Contudo, o fim da linha do casamento aconteceu após a viagem de Godoy para o Uruguai.

O fim do casamento entre Preta Gil e Rodrigo Godoy ganhou novos desdobramentos. De acordo com o jornalista Leo Dias, o homem foi aconselhado por sua amante, ex-stylist da cantora, a voltar ao Brasil para ficar com a filha de Gilberto Gil.

Segundo o jornalista, Ingrid Lima e Godoy faziam uma viagem para o Uruguai, e Preta pediu que o então marido voltasse ao Brasil para acompanhá-la no tratamento contra o câncer de intestino.

Mesmo com o pedido de Preta e o conselho de Ingrid, Rodrigo Godoy permaneceu no Uruguai e voltou somente três dias depois.