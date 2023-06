Ex-seringalista no interior do Acre, José Cassiano morre aos 88 anos em Rio Branco

Morreu nesta quinta-feira (29), em Rio Branco, o ex-seringalista José Cassiano Ribeiro, 88 anos, patriarca da família Cassiano. Durante muitos anos, ele residiu em cidades da Regional Purus, notadamente em Manoel Urbano e Sena Madureira.

De acordo com familiares, José Cassiano ajudou a desenvolver a cidade de Manoel Urbano. Já em Sena Madureira, foi proprietário do seringal Bela Vista e Iracema, ambos situados no rio Caeté. O ex-seringalista também morou em Boca do Acre (AM).

Depois se mudou para Rio Branco e chegou a instalar no Hotel Panamericano, próximo a Gameleira. Desde então, fixou residência no bairro 6 de agosto. Ele era irmão da senhora Meire Cassiano, mãe do ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano.

Em face do ocorrido, Jairo Cassiano emitiu uma nota de pesar: “Os membros da família Cassiano, vem a público manifestar profundo pesar pelo falecimento do senhor José Cassiano Ribeiro. Minha oração é que Deus possa confortar o coração de sua esposa, tia Dilma Ribeiro, seus filhos e demais familiares e amigos neste momento de profunda tristeza e dor”, diz um trecho da nota.

Jairo Cassiano acrescentou: “Ele era uma referência de toda a nossa família, o irmão mais velho da minha mãe. Deixou um grande legado. Em nome da família, demonstramos o nosso apreço e admiração pelo nosso querido tio. Descanse em paz”, concluiu.

O corpo de José Cassiano Ribeiro foi velado e sepultado na capital acreana.

Veja nota de Jairo Cassiano: