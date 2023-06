Exclusivo: Ary Mirelle e João Gomes vão se casar

Foto da barriguinha

Ary Mirelle usou as redes sociais, no Dia dos Namorados, para compartilhar a sua primeira foto da barriga de grávida. A influenciadora revelou a gestação na semana passada. Esse será o seu primeiro filho, fruto do namoro com João Gomes.

“Atualizando a foto da bio e aproveitando para mostrar a barriguinha de um mês”, escreveu a influenciadora digital. Nos comentários, João Gomes aproveitou para deixar um carinho à amada. “Tu é doido”, declarou o cantor, com usando vários emojis de carinhas apaixonadas.

Anúncio da gravidez

Ary Mirelle e João Gomes usaram as redes sociais, na última quarta-feira (7/6), para anunciarem que serão papais. Em uma postagem no Instagram, eles compartilharam uma foto abraçadinhos, segurando o teste de gravidez positivo.

Além disso, publicaram um vídeo, gravado por Ary, do momento em que ela revela a gestação ao amado. “É serio?”, pergunta o artista emocionado sendo abraçado pela influenciadora.

Ary Mirelle e João Gomes passaram por uma crise na relação recentemente, e chegaram a terminar o namoro. “Bom, turma. Ary foi a primeira pessoa que assumi um sentimento tão sincero a todos vocês desde que toda minha vida mudou. Eu fiquei muito feliz de ter contado do meu coração a vocês. E é com todo respeito a vocês e a todos que torceram por mim e por Ary que venho falar que o nosso namoro acabou”, disse o cantor no dia 13 de abril.

Ele continuou: “Tem amores que são pra vida inteira… e tem amores que vão nos ensinar lições de vida. E é isso, turma, ontem conversei respeitosamente com ela e com a mãe e tive que vir embora. Estou triste”, desabafou o cantor.

Na sequência, João Gomes declarou: “Queria ver teu sorriso, que realizasse seus sonhos e que alguém te ajudasse até nos que deixamos no caminho. E que se por acaso se sentir sozinha, se lembre de mim e da amizade que tinha, que torcia por nós e que você conseguisse ser feliz um dia. Com carinho, João”, finalizou.

Confirmação da reconciliação

Mais que juntos… João Gomes e Ary Mirelle estão juntíssimos. O cantor anunciou nas redes sociais, no início de maio, que reatou o namoro com a influenciadora. A volta do casal já havia sido revelada pelo colunista Pablo Oliveira, do Observatório dos Famosos, no dia anterior à confirmação.

Nos stories do Instagram, João contou que passou o dia com febre e, na sequência, publicou um registro de Ary. “Quem cuidou de mim”, escreveu ele em seu Instagram, mostrando a amada.

Uma polêmica envolvendo a mãe do cantor também foi destaque durante o período em que eles ficaram separados, na qual ela chamou a então ex-nora de preguiçosa. Após retomar o namoro, João Gomes chegou a revelar seu desejo de ser pai. “Daqui a pouco vou tentar fazer um menininho pra botar no mundo… No próximo ano, quem sabe, né?”, falou em stories gravados no mês passado.