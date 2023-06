Exclusivo: filha da jornalista Kelly Kley sobe ao altar em cerimônia de luxo; FOTOS

Na última quinta-feira (15), na cidade de Porto Velho, os noivos Jheinny Kauelly Saldanha Ferreira de Carvalho e Urano Viana de Carvalho disseram sim em uma cerimônia emocionante. A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, recebeu com exclusividade as fotos da luxuosa cerimônia da acadêmica de Psicologia e do empresário.

Nos cliques, a noiva aparece radiante e linda, ao lado do seus pais. Jheinny Kauelly, entrou acompanhada dos pais, a jornalista Kelly Kley Saldanha e o empresário Jakson Denis Alencar, que estavam extremamente emocionados com lágrimas no olhar. Os pais do noivo, Zenilde Moreira Viana de Carvalho e Guilherme Gonçalves de Carvalho, também estiveram presentes na bela cerimônia.

Veja fotos: