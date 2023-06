Os executados confessaram ter uma dívida com o autor da ação, no montante de R$600 mil. Entretanto, Galvão e cia apenas pagaram R$ 149 mil (antes da data de vencimento) e mais R$200 mil no último dia 1 – já depois do vencimento.

Os devedores são acusados de ter as mais plenas condições de quitar a dívida, tendo em vista a extensa fortuna de Galvão Bueno. Contudo, eles escolhem ignorar o vencimento e a cobrança, preferindo deixar o dinheiro rendendo no banco ao invés de pagar o que devem ao credor. Farto de toda a situação, ele ajuizou a ação e pediu que fossem adotadas medidas enérgicas para que seu direito fosse satisfeito. A situação de inadimplemento seria inadmissível, isso porque a fortuna do narrador mais famoso do país chega a estimados R$930 milhões. No dia de hoje (23/6), a Justiça deferiu um arresto (bloqueio) via SISBAJUD, de quantias quaisquer atribuíveis aos executados Carlos Eduardo Santos Galvão Bueno, Vicnet Produções Ltda, Bueno Wines Distribuidora de Bebidas Ltda e Vinícola Galvão Bueno Ltda, no limite do crédito devido de R$324.980,04. Isso significa que Galvão pode ter um valor extenso bloqueado em suas contas em um futuro muito próximo.