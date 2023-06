Expoacre 2023: inscrições estão abertas para empresários exporem produtos

Empresários do setor industrial que pretendem expor seus produtos na Expoacre 2023 já podem realizar suas pré-inscrições. O chamamento público foi aberto na manhã desta segunda-feira, 5, em ato realizado na sede da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Secit), com a presença do titular da pasta, Assurbanípal Mesquita; do vice-presidente da FIEAC, João Paulo de Assis; dos secretários Alysson Bestene (Segov) e Marcelo Messias (Empreendedorismo e Turismo); além de diretores da FIEAC e lideranças políticas e empresariais.

Os cadastros devem ser realizados na Assessoria de Relações Institucionais da FIEAC até o dia 14 deste mês de junho, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, com Nayara Aragão, pelos telefones (68) 3212-4214 / 99973-0124 ou pelo e-mail [email protected], informando os seguintes dados: Razão Social e CNPJ da indústria, produtos a serem expostos, nome do representante da empresa e número de telefone de contato do representante.

O Espaço Indústria, que é um dos grandes atrativos da Expoacre, disponibilizará neste ano 88 estandes para empresas do setor. “A indústria sempre tem participação destacada na feira e neste ano não será diferente. A Expoacre é a maior vitrine para o setor produtivo e estar presente nesse grande evento atrai enorme visibilidade e gera negócios para as empresas durante e também depois da feira”, ressaltou o vice-presidente da FIEAC, João Paulo de Assis.

O secretário de Governo, Alysson Bestene, coordenador da Expoacre 2023, agradeceu a FIEAC pela parceria e diz que o objetivo é ampliar o número de negócios gerados e realizar a melhor feira dos últimos anos. Já o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, afirma que o desafio é superar o sucesso das edições anteriores. “Estamos otimistas e queremos apresentar inúmeras novidades na feira”, salientou o titular da Seict.