Faccionado que matou idoso em assalto a ônibus é condenado a prisão

Em janeiro deste ano, o idoso Silmar Gomes da Silva, de 65 anos, foi morto com um tiro após reagir a um assalto dentro de um ônibus, no km 15 da BR-364, no município de Rio Branco. Nesta semana, a Justiça considerou procedente a denúncia e Welton de Oliveira Meira, de 23 anos, autor do crime junto de um comparsa, foi condenado.

VEJA: Idoso é morto com tiro no pescoço após reagir a assalto em ônibus de Rio Branco

Segundo informações, o homem tinha envolvimento com facções criminosas. Ele assaltou o ônibus com um adolescente de 15 anos como comparsa, e juntos, ceifaram a vida de Silmar, que estava dormindo e foi acordado com um revólver apontado em sua direção.

O idoso reagiu ao assalto e teria dito “o que é meu você não leva, seu bandido”, começando uma luta corporal com um dos homens, sendo atingido com tiro de escopeta no tórax em seguida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando chegaram no local.

O Juiz da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões de Rio Branco julgou procedente a denúncia do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e condenou por crimes de corrupção de menores e latrocínio (roubo seguido de morte), Welton de Oliveira Meira.

Ele deverá cumprir uma pena de 36 anos e seis meses de reclusão em regime fechado. Na mesma decisão, o magistrado não tirou o direito do acusado de recorrer da sentença em liberdade. O adolescente que também participou do crime foi colocado no Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, onde permanece por 3 anos.