FADE vai promover torneio de handebol e 20 equipes estão confirmadas

A Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) vai promover nos dias 24 e 25 deste mês, na UFAC, um torneio de handebol na sequência do calendário de competições programado para a temporada de 2023. O evento terá 20 equipes, 7 no feminino e 13 no masculino.

“Tínhamos a intenção de fechar a competição com 14 times, mas a procura foi acima do esperado. Teremos equipes de seis munícipios”, comentou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Apoio e parceria

João Renato Jácome destacou o apoio da Prefeitura de Rio Branco por meio da Fundação Garibaldi Brasil e a parceria com a Federação Acreana de Handebol (FACH).

“O esporte acreano precisa de parcerias e apoio em todos os níveis. Nossa meta é promover e fortalecer o esporte escolar”, afirmou o dirigente.