FAEA programa 3ª etapa do Campeonato Estadual de Natação

O departamento técnico da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA) confirmou para o dia 24 deste mês, na piscina da AABB, a 3ª etapa do Campeonato Estadual de Natação.

“Estamos organizando o evento, mas será uma etapa importante. Teremos competições regionais, nacionais e internacionais e os nadadores precisam melhorar suas marcas para poder ter a possibilidades de entrar nestas disputas”, comentou o presidente da FAEA, professor Ricardo Sampaio.

Bolpebra em agosto

O Bolpebra de Natação com equipes do Brasil (nadadores do Acre e de Rondônia), Bolívia e Peru será disputado nos dias 5 e 6 de agosto, em Porto Maldonado, no Peru.

“Esse é um evento inédito e muito importante para a nossa natação. Teremos uma competição internacional chancelada pelas confederações dos três países”, declarou Ricardo Sampaio.