Falso médico venezuelano que atuava no Acre é solto em menos de 24h

O venezuelano Giraldo Rodríguez foi preso em flagrante na última quarta-feira (7), acusado de usar registros de um médico de São Paulo e de outro médico boliviano que atua no Acre, em uma clínica particular de Tarauacá.

Após ser detido, em menos de 24 horas, o venezuelano foi solto na audiência de custódia. A Justiça determinou que ele deverá responder medidas cautelares, entre ela, a proibição de deixar o território acreano, no lugar da prisão preventiva.

Ele é acusado de falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão. Ao UOL, o delegado José Valdinei explicou que um investigador da polícia agendou uma consulta e ao chegar no local, o suposto médico estava atendendo um paciente. “Dei a orientação de que se ele estivesse em consulta, que já poderiam levá-lo para a delegacia”, contou.

Valdinei detalha que o homem estava usando o registro de um médico de São Paulo, diferente do que constava na denúncia recebida. “Ele usava os CRMs (registros) de dois médicos e disse em depoimento que tinha autorização dos dois profissionais para usar o carimbo”, relatou o delegado à frente do caso.

O venezuelano contou no interrogatório que estudou medicina na Bolívia e que teria feito o Revalida duas vezes, em 2020 e 2021, mas não foi aprovado. Ele disse também, sem apresentar provas, que, por falta de recursos financeiros, não tentou novamente. O Revalida é o exame realizado anualmente para validar diplomas médicos expedidos por universidades de fora do Brasil.

O suspeito anunciava as consultas nas redes sociais de uma clínica privada e, segundo o delegado, reagiu com tranquilidade no momento da prisão. O homem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis e vai responder pelos crimes de exercício irregular da medicina e falsidade ideológica. A polícia recolheu várias receitas assinadas pelo suspeito e vai continuar investigado o caso.