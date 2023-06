Família vive momento de terror após ter carro incendiado durante ataque em Rio Branco

Uma família viveu momentos de terror após ter o carro incendiado dentro da própria terreno, na madrugada desta terça-feira (27), na Rua do Barro, no bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a família que é composta por quatro mulheres (mãe e as três filhas) estava dentro da residência dormindo quando acordou com o alarme do carro disparado e, ao sair para olhar o que estava acontecendo, se depararam com o veículo já em chamas.

Elas ligaram para o Copom e comunicaram o ocorrido, em seguida ligaram o Corpo de Bombeiro Militar, que enviou um caminhão de combate a incêndio e uma caminhonete de buscas e resgates.

O veículo que estava em chamas é um Siena de cor prata, de propriedade da família e estava em uma garagem coberta com telhado e feita com perna-mancas. O incêndio foi de grandes proporções e acabou completamente com o automóvel. Durante o incêndio, a cerca do quintal, que é de madeira, e uma parte da varanda também foram queimadas pelo fogo.

Os bombeiros chegaram rapidamente e conseguiram apagar o fogo, mas o carro ficou totalmente destruído.

Policiais Militares do 1° Batalhão foram acionados e estiveram no local tentando encontrar possíveis responsáveis pelo incêndio.

Segundo informações da polícia, a família não pertence a nenhuma organização criminosa e também não tem ideia de quem possa ter feito essa barbaridade. A motivação é desconhecida pela polícia. O caso deve ser registrado na Delegacia da 1° Regional pela manhã, para apurar o fato.