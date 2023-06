Famílias atingidas pela enchente na capital receberão R$ 1 mil; saiba mais

Após reunião entre o prefeito Tião Bocalom e o secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, Alex Carvalho, realizada na última terça-feira (20), ficou definido que o as famílias atingidas pela cheia do Rio Acre, na capital, receberão o valor de mil reais por meio do Auxílio do Bem.

O aporte financeiro será distribuído pela Caixa Econômica Federal, após a divulgação do calendário com os nomes das famílias contempladas com o benefício. A prefeitura de Rio Branco foi responsável por fornecer todos os cadastros das pessoas que terão o direito de receber o benefício.

Segundo o prefeito Tião Bocalom, disse que o recurso será mais um auxílio para as famílias que perderam os seus pertences por causa da elevação das águas do Rio Acre, que desabrigou milhares de pessoas em março deste ano:

“O importante é isso, que todos procurem ajudar, assim como a prefeitura fez de tudo, entregou sacolões, que nunca tinham sido entregues, deu todo o suporte, ajudou a população como o todo que foi afetada por esse grave desastre que a gente teve com as águas aqui em Rio Branco, e graças a Deus que o governo do Estado também está fazendo a sua parte, assim como a prefeitura fez e vai continuar fazendo.”

O programa Auxílio do Bem, foi sancionado pelo governador Gladson Cameli em março de 2023 e tem como objetivo, ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social desabrigadas por enchentes.

De acordo com a publicação, a lei se destina especificamente às famílias residentes em áreas diretamente atingidas por enchentes, que tiveram situação de emergência ou estado de calamidade declarado pelos respectivos municípios ou pelo Estado e reconhecido pela União.