O mês de julho é sinônimo de festas juninas e a marca carioca Farm preparou uma coleção-cápsula especial para data. Entretanto, o lançamento acabou se transformando em mais uma polêmica da etiqueta. A repercussão da campanha foi negativa, e internautas destacaram descaso com a cultura nordestina ao notarem elementos carnavalescos e circenses no vídeo de divulgação.

Vem ver! Giphy/Farm/Reprodução As tradicionais festas de São João são celebradas em todo o país este mês. A data é marcada por comidas típicas à base de milho e amendoim complementadas por elementos como varal de bandeirinhas, roupas com estampa xadrez e até chapéus de palha, entre outros adereços típicos. No compilado da Farm criado para esse período, as padronagens acima até marcam presença, mas combinadas com babados em tule e paetês. Um dos looks foi construído com pompom no peitoral. Os visuais foram comparados pelos seguidores a fantasias circenses e acessórios de Carnaval. Farm/Reprodução A coleção-cápsula da Farm não foi bem recebida na web O compilado tinha o tema junino. Farm/Reprodução Internautas apontaram mistura de elementos carnavalescos e até circenses na campanhaFarm/Reprodução Após a repercussão negativa, a etiqueta carioca tirou o vídeo do ar. Farm/Reprodução

“A Farm precisa visitar o São João de Caruaru (PE) e o de Campina Grande (PB) para entender que roupa de curtir o São João não é roupa de Carnaval”, comentou um usuário do Instagram.

“Quando for assim, é melhor nem fazer. Vocês não têm ideia do tamanho/importância do São João para a cultura do Nordeste. Nem tudo é Carnaval carioca Zona Sul não, viu? Que representação mais caricata”, criticou outra conta.

O vídeo foi retirado do perfil da Farm na rede social e coleção-cápsula não está mais à venda no site. Antes de deletar o vídeo, a etiqueta carioca chegou a fixar um comentário na publicação, citando que a ideia da campanha não era retratar um São João tradicional.

“Sabemos a importância de preservar e celebrar as tradições culturais brasileiras. Por isso, na comunicação deste post, o objetivo não era retratar uma linguagem tradicional de São João, mas sim propor um conceito lúdico e criativo a partir de referências diversas que extrapolam o universo usual da festa junina”, argumentou a etiqueta carioca.