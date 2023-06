Fãs de Taylor Swift enfrentam sol e brigas por futebol em fila para comprar ingresso no Rio de Janeiro

O que você faria pelo seu ídolo? Enfrentaria calor, frio e fome por ele? Se a sua resposta for sim, você pode se identificar com estes Swifties, o nome que se dá aos fãs de Taylor Swift, que estão disputando um ingresso para o show da cantora em novembro no Brasil.

Nem os 36ºC de uma tarde ensolarada do Rio de Janeiro e um jogo de futebol foram capazes de tirar essa galera da fila no Estádio Nilton Santos. Os jovens estão acampando para tentarem garantir a compra do ingresso que começa nesta segunda-feira, 12/6, às 10 horas.

No acampamento, tem desde fãs da cantora americana até mães e pais que estão se esforçando para realizarem o sonho dos filhos. Esse é o caso de Grace, de 54 anos. Acampando desde sábado, às 14 horas da tarde, Grace contou ao gshow que fará de de tudo para comprar o ingresso para a filha, Elen, de 13 anos. Mesmo com alguns percalços no meio do caminho, a mãezona conta que está sendo uma experiência única em sua vida.

“Eu tô muito feliz de estar aqui. É magnífico, é uma experiência inédita porque eu nunca passei por isso, nem na minha adolescência. Aos 54 anos, só pra ter isso aqui pela minha filha de 13, é muita emoção. Claro, ela tem 13 anos e ela não pode ir sozinha. E eu faria de novo tudo isso pela Elen.”

Tarsila, de 16 anos, também está contando com a ajuda da mãe e do pai para garantir o ingresso. A Swiftier revelou que tem uma prova na escola amanhã às 7 horas da manhã, mas já está tudo organizado. Quando der a hora de ir para o colégio fazer o exame, seu pai chegará lá para rendê-la.

Onde vai ser o show de Taylor Swift no Brasil?

Sabrina Carpenter abrirá a apresentação que será realizada duas vezes em São Paulo (no Allianz Parque) e uma no Rio de Janeiro (no Estádio Nilton Santos, o Engenhão), nos dias 18, 25 e 26 de novembro.

Quanto vai ser o show da Taylor Swift no Brasil?

Os valores anunciados variam entre R$190 (cadeira superior, meia-entrada) a R$ 1050 (pista premium, inteira), em São Paulo. Já no Rio, variam de R$ 240 (cadeira superior, meia-entrada) a R$ 950 (pista premium, inteira), segundo o site da artista.

Já os pacotes vips chegam a R$2250 em São Paulo e R$1500 no Rio de Janeiro. Além de algumas pré-vendas específicas, a venda geral começa às 10h do dia 12/6.