Fazendeiro é sequestrado e tem camionete levada por criminosos em Rio Branco

Um fazendeiro de 73 anos e seu funcionário foram sequestrados no início da tarde desta quinta-feira (8), no km 4 da Estrada do Quixadá, na região do São Francisco, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações preliminares da polícia, criminosos fortemente armados invadiram a sede da fazenda e conseguiram render o fazendeiro de 73 anos e um funcionário da fazenda, e ambos foram colocados a força dentro de uma caminhonete modelo Triton, de cor cinza e placa QWN-4A52.

O veículo foi recuperado poucas horas depois na região do Segundo Distrito de Rio Branco e a polícia continuar nas buscas para encontrar as vítima.

Matéria em atualização