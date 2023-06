Federação de Futebol define grupos e regulamento do Estadual

Em uma reunião realizada na tarde desta terça, 20, na sede da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) foram definidos os grupos, o regulamento e a data para o início do Campeonato Estadual Sub-17, próxima competição da temporada 23. O torneio terá 10 equipes na disputa e começa no dia 25 de julho.

“Vamos fechar as competições que estão sendo realizadas e iremos promover o Sub-17. Estamos seguindo a programação estabelecida no início da temporada”, comentou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Fórmula de disputa

Os 10 times foram divididos em dois grupos de cinco e os quatro primeiros de cada chave avançam para a 2ª fase. Na sequência a competição passa a ser eliminatória até a definição do campeão.

Grupos

A

São Francisco

Rio Branco

Galvez

Vasco

Sena Madureira

B

Atlético

Andirá

Santa Cruz

Independência

Adesg

Jogos de abertura

São Francisco x Rio Branco

Atlético x Andirá

Na terça, 25/07, a partir das 14h45, no Florestão