Federação de Vôlei prepara regionais do Copão Zé Carlos

O departamento técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV) prepara as disputas das Regionais 2 e 3 do Copão Zé Carlos, no feminino e masculino.

“Vamos ter as disputas nas regionais Envira/Juruá e Alto Acre. Teremos etapas importantes e estamos trabalhando para fechar as duas sedes”, explicou o diretor técnico da FEAV, Delmerson Abreu.

Vagas nas finais

De acordo com Delmerson Abreu, as equipes finalistas estarão classificadas para as finais do Copão.

“Realizamos a etapa de Rio Branco e, agora, chegou o momento da competição ser disputada no interior”, comentou o dirigente.