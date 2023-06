Feriado prolongado: veja o que abre e fecha nesta quinta e sexta-feira no Acre

O governo do Acre decretou ponto facultativo na quinta-feira (8), dia de Corpus Christi, e na sexta-feira (9). Com isso, órgãos públicos e outras instituições terão o funcionamento alterado.

O atendimento nas unidades de saúde, no Hospital das Clínicas e Pronto-Socorro, além dos serviços de Atendimento Médico Especializado, Serviço de Apoio Diagnóstico, setores de internação, Centro Cirúrgico, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e Central de Agendamento de Cirurgias funcionam normalmente.

Agências bancárias e Correios

O bancos fecham durante o feriado de Corpus Christi na quinta-feira (8) e funcionam normalmente na sexta-feira (9). As agências dos Correios também serão fechadas na quinta-feira (8) e abrem em horário normal na sexta-feira (9).

Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping mantém o funcionamento em horário normal na quinta e sexta-feira, das 10h às 22h.

Órgãos públicos

Por conta do feriado e ponto facultativo, os órgãos públicos como Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco e o Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) não funcionarão no feriado. Os serviços serão retomados na próxima segunda-feira (12).

Os secretários de Estado e as demais autoridades da administração pública estão autorizados a convocar seus servidores para expediente normal, se houver necessidade de serviço.