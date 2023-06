Fernanda Hassem diz que PT se “perdeu no processo” e fala sobre futuro político

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, foi a entrevistada do podcast do ContilNet desta quarta-feira (28). Além de dar detalhes sobre as comemorações dos 113 anos do município, a prefeita falou sobre o futuro na política após terminar o segundo mandato à frente da Prefeitura.

Fernanda lembra que nas eleições do ano passado, decidiu não deixar a Prefeitura para concorrer à um cargo estadual. “É preciso respeitar o processo. Eu não quis interromper o mandato. Ganhei das pessoas, nas urnas a oportunidade de governar”, disse.

Porém, a prefeita não descarta concorrer à um cargo maior após terminar o mandato de prefeita. “A função que me der, eu dou conta. Estou apta a qualquer desafio”.

Relação com o PT

Fernanda Hassem foi expulsa do Partido dos Trabalhadores, sigla que foi filiada por 27 anos, após ser acusada de infidelidade partidária. A prefeita não apoiou a candidatura de Jorge Viana ao governo do Estado, e subiu no palanque do governador Gladson Cameli, do Progressistas.

Durante a entrevista, a prefeita disse que os dirigentes do partido se perderam no caminho e não ouviram as urnas.

“Nunca fui filiada a nenhum outro partido. Passei 27 anos da minha vida no PT. Eu sempre fui movida a propósitos, mas quando eu vi que o projeto ideológico que tinha, se perdeu no caminho, e vi que não é universal a voz, que é apenas para dois, três, é pouco”, declarou.

Veja a entrevista na íntegra: