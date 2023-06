Fernanda Lima se declara para Rodrigo Hilbert: ‘Amo o nosso amor’

Fernanda Lima iniciou as comemorações do Dia dos Namorados fazendo declaração de amor para o marido, Rodrigo Hilbert. Em vídeo publicado no Instagram, sob sua direção, os dois aparecem praticando ioga juntos e depois em momento romântico, trocando beijos.

“Sobre ter sonhos em comum, rir feito criança e beijar muito e sempre, há mais de 20 anos. Amo o nosso amor”, disse ela na legenda.

O casal é adepto da ioga e já provou para os fãs que tem as habilidades na prática da atividade. Recentemente, Rodrigo Hilbert mostrou flexibilidade dos dois e uma das posições surpreendeu aos seguidores do apresentador.