Fernanda Paes Leme desabafa sobre abuso: “Forte, pesado”

Fernanda Paes Leme revelou que sofreu um abuso sexual, quando tinha por volta de sete anos. A declaração foi dada em entrevista ao jornal O Globo, desse domingo (4/6). A apresentadora confidenciou que o episódio teve consequências até na sua vida adulta, principalmente nos relacionamentos.

“Não vou entrar em detalhes, porque não estou pronta. Mas foi forte, pesado, durou muito. Veio de uma pessoa próxima da família. Minha mãe não imagina que tenha acontecido e jamais iria culpá-la, mas isso mostra a importância de se conversar com as crianças”, explicou.

Segundo ela, seu jeito de ser, um pouco mais brava e grossa, como se define, apareceu depois do assédio. “Ser reativa com os homens vem daí”, ressaltou. O trauma foi revivido em 2017, após denúncias na mídia, vindas de um movimento em que atrizes hollywoodianas denunciaram os abusos que sofreram.

“Tive a sensação de déjà-vu dos momentos da infância. As roupas que eu vestia, o cheiro do lugar, o quarto em que eu estava, a fronha do travesseiro. Foi um episódio que sempre esteve em mim, mas quando perdi minha virgindade, por exemplo, eu apaguei”, detalhou Fernanda, que está a frente do podcast Quem Pode, Pod.

Atualmente, a artista está noiva de Victor Sampaio, com quem diz ter uma relação saudável, principalmente com relação ao sexo, assunto que trata na terapia: “Descobri com a maturidade que o sexo não é essa performance toda que queremos entregar na juventude”.