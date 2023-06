FGTS: Caixa libera até R$ 6 mil para moradores do interior do Acre

Nesta quinta-feira (1), a Caixa Econômica Federal disponibilizou o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para os trabalhadores do município de Epitaciolândia, no interior do Acre, por motivo de calamidade.

Devido às fortes chuvas a população que foi afetada pela situação pode solicitar o valor até o dia 27 deste mês de junho, para isso, eles devem fazer o envio de documentação com a solicitação que pode ser realizada pelo aplicativo FGTS.

É elegível o trabalhador que possuir saldo na conta, além de não poder ter realizado saque pelo mesmo motivo há menos de 12 meses, sendo o valor máximo para a retirada R$6.220.

Além do Acre, outros 18 municípios do Brasil estão com o Saque FGTS disponível por calamidade, sendo o Maranhão, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Confira o passo a passo para solicitar o saque FGTS: