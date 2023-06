Fiel que tocava sino da igreja é o primeiro leigo sepultado em cripta de catedral no Acre

Alberto Rodrigues de Brito, de 90 anos, que faleceu na última quinta-feira (22), é o primeiro leigo a ser sepultado na cripta da catedral Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul. O sepultamento aconteceu na tarde desta sexta-feira (23).

Ele era responsável por tocar o sino da catedral Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, por vários anos, além disso, Alberto também contribuiu de forma braçal, oferecendo seus serviços como ajudante de pedreiro na construção da igreja.

Desde 1950 atuava como ministro da Eucaristia e foi uma das pessoas que participou da festa de lançamento da pedra fundamental para a construção da catedral de Cruzeiro do Sul, em 10 de maio de 1957. Ele era conhecido em Cruzeiro do Sul por sua devoção à igreja católica.

Alberto Rodrigues nasceu no seringal Cruzeiro do Sul, no Alto Juruá, no dia 15 de novembro de 1932. Mudou-se para Cruzeiro em 1952, onde morava desde então.