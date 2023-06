Fight Music Show revela adversário de brTT na luta de estreia

Lenda dos esports no Brasil, Felipe “brTT” já tem adversário certo para a estreia no mundo das lutas. O hexacampeão brasileiro de League of Legends (LoL) fará a primeira disputa no boxe diante do músico Caio Nog pelo Fight Music Show. O duelo ainda não tem data marcada, mas ocorrerá em São Paulo na terceira edição do evento que revelou Whindersson Nunes para o esporte.