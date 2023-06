Filha de Michele Bolsonaro vai se casar; noivo é de estado vizinho do Acre

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou que a sua filha mais velha, Letícia Firmo, vai se casar com o cabo do Exército Igor Matheus Modtowski, que ocupou cargo no Gabinete de Segurança Institucional da gestão Bolsonaro. A fala foi feita durante evento do PL Mulher, em Rondônia.

O que disse Michelle

A ex-primeira-dama afirmou que a filha irá se casar. A data ainda não foi informada.

“Eu amo tanto Rondônia, eu amo tanto Rondônia, que minha filha vai se casar com um rondoniense. Gente, eu vou ter um neto 50% brasiliense e 50% rondoniense. Então vocês vão ter que me aturar aqui em Rondônia”, disse Michelle.

Em abril, o UOL mostrou que Letícia Firmo ganhou um cargo de confiança no governo de Santa Catarina, se tornando a quarta parente de Michelle a ser empregada por bolsonaristas em 2023.

Com o cargo de assistente de gabinete da Secretaria de Articulação Nacional, com atuação em Brasília, seu salário-base é de quase R$ 13 mil.

O governo de SC afirma que Letícia é qualificada para o cargo. Em nota enviada ao UOL, o Executivo catarinense diz que ela “será cobrada como todos os colaboradores e terá os mesmos direitos dos demais”.

O noivo, Igor Matheus Modtowski, ocupou um posto no GSI de Bolsonaro e, após o fim do governo, foi nomeado para o gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC), ex-secretário da Pesca. Ele é motorista e recebe salário de R$ 4 mil.