Mais um dia de decisão pela NBA. Nesta sexta-feira (9/6), Miami Heat e Denver Nuggets entram em quadra para a disputa do jogo 4 das finais do principal campeonato de basquete do mundo.

A equipe de Denver não deu chances no último encontro, venceu por 104 x 93 e abriu vantagem de 2 x 1 na série.