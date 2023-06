Final de semana sangrento é registrado no interior do Acre

Ecivaldo Rego, 37 anos, e Antônio Martins, 42, ficaram gravemente feridos após um desentendimento entre eles e acabaram se esfaqueando na noite deste sábado (24), próximo a Balsa da Cidade, em Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Ecivaldo e Antônio possuem um rixa e estavam participando de uma festa, quando aconteceu o desentendimento entre eles, sendo que cada um portava uma faca e começaram a desferir golpes entre eles.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, onde constatou que os dois estavam lesionados por golpes de faca e foi preciso acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou os dois homens ao hospital do município.

Ainda no sábado, a Polícia Militar foi acionada para atender mais uma briga entre dois homens, desta vez na Rua João de Paiva, em frente ao Clube e Bar Bahamas. A vítima que foi identificado como Raimundo José, 42 anos, morador do seringal Sacado, que foi encontrado deitado na calçada sangrando bastante. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o homem para o hospital com sangramento ativo no braço esquerdo.

Segundo uma testemunha que presenciou o fato, a vítima e o autor do crime tiveram uma discussão, e a vítima teria dado um tapa na face do acusado. Em seguida, o acusado puxou uma faca e desferiu um golpe em Raimundo, e fugiu em seguida. A PM conseguiu localizar a residência onde o acusado estava e foi realizada a prisão.

Todas as ocorrências foram registradas na delegacia do município, onde os fatos serão apurados.

*Com informação do Blog do Accioly