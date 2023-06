Fiocruz aponta aumento de casos de H1N1 em adultos e crianças no Acre

Nesta quinta-feira (1), os dados divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontam que no mês de maio houve um aumento nos casos de influenza A entre adultos, principalmente do vírus H1N1. Enquanto os casos da Covid-19, estão em baixa desde abril. O estado do Acre aparece entre as estimativas da pesquisa.

VEJA TAMBÉM: Com pouco mais de 22% de cobertura, Acre prorroga vacinação contra a gripe

A averiguação da Fiocruz corresponde a semana de 14 a 20 de maio, e, entre as regiões com internação de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), por H1N1, passaram de 9% para 31% de abril para maio.

O Acre é um dos locais onde houve o aumento de casos de SRAG, além do Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

Além disso, foi constatado um crescimento de SRAG e do Vírus Sincicial Respiratório (VSR), também em crianças no estado. A Fiocruz indica através do estudo que a tendência é aumentar ainda mais essa proliferação.

A influenza tipo A causou 20,9% das mortes de internados que testaram positivo. A influenza B representou 12,3%; o VSR 10,4%; e o Sars-CoV-2/covid-19 ainda é responsável por 51,7% dos óbitos provocados por vírus respiratórios.