Fortuna dos mortos em submarino soma US$ 2,6 bilhões, valor maior que PIB de Cabo Verde

A fortuna somada dos cinco tripulantes mortos após implosão do submarino, desaparecido desde domingo (19/6), chega a US$ 2,64 bilhões (equivalente a R$ 12,6 bilhões). O valor é maior que o produto interno bruto (PIB) de Cabo Verde em 2021, calculado em US$ 1,936 bilhão (cerca de R$ 9,2 bilhões).

O grupo participava de uma expedição turística até a carcaça do Titanic, a cerca de 3,8 mil metros de profundidade no Oceano Atlântico Norte.

A OceanGate cobrava US$ 250 mil (equivalente a R$ 1,11 milhão) de quem tivesse interesse de fazer a tour pelos destroços do famoso naufrágio.

Confira as fortunas estimadas de cada tripulante:

Hamish Harding: US$ 1 bilhão (R$ 4,77 bilhões);

Paul-Henry Nargeolet: US$ 1,5 bilhão (R$ 7,15 bilhões);

Shahzada Dawood e o filho Sulaiman: US$ 136 milhões (R$ 649 milhões);

Stockton Rush: US$ 12 milhões (R$ 57 milhões).

Nesta quinta-feira (22/6), a Guarda Costeira dos Estados Unidos (EUA) confirmou que uma “implosão catastrófica” do submarino provocou a morte dos cinco desaparecidos.

Saiba quem são os 5 mortos no acidente com submarino da OceanGate

Foram encontrados três pedaços do casco da cabine de pressão, onde estavam os tripulantes, segundo o porta-voz da Guarda Costeira dos EUA, John Mauge.