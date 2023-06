FOTOS: Memorial Padre Paolino é inaugurado em clima de emoção e com presença de autoridades

Em um evento bastante prestigiado, ocorrido na noite desta quinta-feira (22), a Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, promoveu oficialmente a inauguração do Memorial Padre Paolino. A cerimônia contou a presença do frei Moisés, pároco do município, da representante do prefeito de Sena, Adriana Marta, irmã Augusta, delegada das Servas de Maria e do ex-deputado federal Major Rocha, autor da emenda que possibilitou a concretização da obra.

Conforme explanado pelo cerimonial, a ideia da criação do Memorial partiu do senamadureirense Roberto Nasserala, frei Moisés e frei Odair, após o falecimento do padre Paolino, ocorrido em abril de 2016. O objetivo principal, segundo a igreja, é manter viva a memória de um dos padres mais queridos da história do Acre.

No espaço de dois pisos é possível encontrar um leque de materiais utilizados pelo padre Paolino em suas missões. Há também várias fotografias que retratam as viagens feitas pelo líder religioso principalmente na zona rural de Sena Madureira. “Trata-se de um momento muito importante para todos nós. Foi um caminho longo para chegarmos até aqui e agora, graças a Deus, pudemos dar conclusão a essa obra que o objetivo de fazer memória ao frei Paolino, pessoa que tanto se dedicou à população de Sena Madureira com o seu trabalho de evangelização. Por causa da evangelização, ele fez inúmeras obras sociais em Sena Madureira”, destacou o pároco de Sena Madureira, frei Moisés.

A ex-governadora do Acre, Iolanda Ferreira Lima, fez questão de se deslocar até Sena Madureira para prestigiar a inauguração do Memorial. “Uma felicidade imensa poder participar desse momento. Aqui estão as minhas raízes, a minha educação. A minha formação toda foi guiada pelas irmãs Servas de Maria e o padre Paolino foi um grande amigo. O trabalho que ele fez foi de uma relevância extrema. Que a juventude possa conhecer sua história e se exemplar nela”, salientou.

O ex-deputado federal Major Rocha foi o autor da emenda que viabilizou a construção do Memorial. À época, ele destinou 600 mil reais para a realização da obra. Acompanhado de sua esposa Selma, Major Rocha também prestigiou o evento. “Destinamos vários recursos para Sena Madureira, mas, sem dúvidas, esse foi um dos mais importantes. O Padre Paolino tem muitos serviços prestados à Sena Madureira e esse Memorial manterá viva a sua história entre a população”, mencionou.

Membro da igreja católica, Fidelis Amorim acompanhou o padre Paolino em várias missões. Bastante emocionado, ele também fez considerações a respeito da inauguração do Memorial. “Com essa obra, estamos mantendo viva a memória desse servo de Deus que tanto se dedicou com a população de Sena Madureira, especialmente aos moradores mais pobres. O legado que ele nos deixou precisamos levar adiante. Hoje, estamos vivendo um momento de muita alegria. Seu nome está eternizado na história de Sena Madureira”, completou.

O Memorial contra com vários objetos que eram utilizados pelo Padre Paolino em suas missões. Tem até mesmo um barco em madeira, transporte este que ele usava para chegar aos mais distantes seringais durante as desobrigas. Além da embarcação, há também quadros, batinas, a maleta que ele levava para as viagens, frascos de remédios que eram distribuídos gratuitamente aos moradores e, ainda, o último lençol que o religioso usou antes de falecer. “Observando todo esse material, vem em nosso coração uma grande emoção e boas recordações do nosso eterno padre Paolino”, comentou o feirante Toim do Paris.

De origem Italiana, Padre Paolino chegou em Sena Madureira no ano de 1963 e sua atuação se desdobrou em várias vertentes, ultrapassando o trabalho meramente religioso. Ele fundou escolas, ofereceu atendimento na área da saúde aos ribeirinhos, dentre tantas outras obras sociais.

Com as desobrigas, chegou às comunidades mais isoladas dos rios Iaco, Caeté, Purus e Macauã, levando a palavra de Deus e ao mesmo tempo a assistência social para quem, à época, vivia à margem das ações do poder público. Sempre foi um defensor da floresta e chegou a escrever de seu próprio punho cartas para o presidente da República em que manifestava ser contrário ao desmatamento em larga escala.

O Padre Paolino faleceu no dia 8 de abril de 2016, em Rio Branco, aos 90 anos de idade. O Memorial Padre Paolino está localizado no pátio da Igreja católica Nossa Senhora da Conceição, Avenida Avelino Chaves, em Sena Madureira. Seu funcionamento se dará de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã bem como aos sábados pela parte da manhã.

Veja as fotos de Geovana para o ContilNet: