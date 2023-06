Galvez e Andirá/Santa Cruz disputam liderança do Estadual

Galvez e Andirá/Santa Cruz fazem nesta sexta, 16, a partir das 16h45, um duelo pela liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20. As duas equipes somam 10 pontos, mas o Imperador leva vantagem no saldo de gols.

Galvez completo

Mesmo sem jogar um grande futebol nos primeiros confrontos do Estadual, o Galvez mostrou favoritismo para conquistar o bicampeonato.

O técnico Kinho Brito terá o elenco completo e isso amplia a confiança para um jogo difícil e importante.

Passo decisivo

O Andirá/Santa Cruz também não terá desfalques para o confronto.

O técnico Maydenson Costa trabalhou para melhorar a parte tática da equipe e espera uma grande apresentação.