Galvez e Andirá/Santa Cruz empatam em um confronto movimentado no Florestão

Galvez e Andirá/Santa Cruz realizaram mais uma boa partida no Campeonato Estadual Sub-20 na tarde desta sexta, 16, no Florestão, e o confronto terminou empatado por 1 a 1. Hiago abriu o placar para o Imperador e Willian, cobrando penalidade, empatou a partida.

Galvez começou melhor

O Galvez iniciou a partida amassando o Andirá/Santa Cruz e não conseguiu marcar. O técnico Maydenson Costa realizou três mudanças antes do fim do primeiro tempo e equilibrou o jogo. Na segunda etapa, Hiago abriu o placar para o Galvez em contra-ataque e Willian empatou.

Thiago Lasmar, lateral do Andirá/Santa Cruz, foi expulso pelo árbitro Jackson Rodrigues e o Imperador não conseguiu aproveitar a vantagem.

Thales não jogou

O meia Thales, suspenso, não jogou a partida. O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) avisou a respeito dos três cartões somente no vestiário antes da partida. No controle do Galvez, o atleta tinha somente dois amarelos.

Marcos Vinícius estreou

O meia Marcos Vinícius estreou com a camisa do Andirá/Santa Cruz. O atleta baiano estava atuando no futebol do Espírito Santo.

Classificação

1º Galvez 11 Pts

2º Andirá/Santa Cruz 11 Pts

3º Vasco 10 Pts

4º Rio Branco 9 Pts

5º Sena Madureira 5 Pts

6º Independência 4 Pts

7º Plácido de Castro 2 Pts

8º Atlético 1 Pt

9º São Francisco 0 Pt

Próximas partidas

Plácido de Castro x São Francisco

Andirá x Independência

Na terça, 20, a partir das 14h45, no Florestão