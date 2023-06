Galvez faz 7 a 0 no São Francisco e assume liderança do estadual

O Galvez goleou o São Francisco por 7 a 0 na tarde desta sexta, 9, no Florestão, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20. O Imperador soma 10 pontos ao lado do Andirá/Santa Cruz, mas tem um melhor saldo de gols. Thales (2), Yago (2), Tiãozinho, Gabriel e Tiago marcaram para o Galvez.

Oscilando muito

O Galvez vem oscilando bastante nos primeiros jogos do Estadual. Mesmo com uma maior qualidade técnica, a equipe foi para o intervalo vencendo somente por 1 a 0. A goleada foi construída na segunda etapa depois de muita cobrança do técnico Kinho Brito.

Duelo pela liderança

O elenco do Galvez terá folga no fim de semana e na segunda, 12, inicia a preparação para o confronto contra o Andirá/Santa Cruz. A partida será disputada na sexta, 16, e vai decidir a liderança da competição.

Imperador manteve o favoritismo e deu um passo importante em busca da classificação/Foto Manoel Façanha