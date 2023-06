Galvez joga contra o São Francisco e quer chegar na liderança

O Galvez enfrenta o São Francisco nesta sexta, 9, a partir das 14h45, no Florestão, em um confronto pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20. Se vencer, o Imperador chegará a liderança do torneio.

Kinho realiza ajustes

Insatisfeito com futebol dos primeiros jogos, o técnico Kinho Brito fez mudanças e realizou ajustes no Galvez.

“Precisamos produzir mais, jogar mais. A competição é difícil e se quisermos conquistar o bicampeonato é necessário evoluir”, comentou o treinador.

Primeira vitória

Ainda sem vencer na competição, o São Francisco vai tentar a primeira vitória. Uma nova derrota contra o Galvez deixará a equipe fora da disputa por uma vaga na semifinal.