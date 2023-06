Gerlen Diniz representa ao MPF e oficia ao DNIT por controle de peso na BR-364

O deputado Diniz fez uma representação ao Ministério Público Federal (MPF) para que ingresse com uma ação civil pública e obrigue o governo federal a adotar medidas para controlar constantemente o peso dos veículos de carga que trafegam pela rodovia.

A BR-364 desempenha um papel crucial no sistema de transporte do Acre, sendo vital para a economia e a segurança da região. No entanto, a falta de controle adequado do peso dos veículos de carga pode comprometer a vida útil dos trechos que estão em processo de recuperação e resultar em desperdício de recursos públicos.

“É essencial que a recuperação da BR-364 seja acompanhada de um controle efetivo do peso dos veículos”, destacou o Deputado Gerlen Diniz. “Devemos evitar que cargas pesadas danifiquem a rodovia. Nosso objetivo é garantir que o investimento em sua recuperação seja sustentável e beneficie a população do Acre a longo prazo.”

Além de representar, o deputado também oficiou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para que implemente tais medidas.

Recuperar a rodovia e não controlar o peso dos veículos de carga é jogar dinheiro público no lixo, finalizou o deputado.