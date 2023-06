Gilberto Gil celebra 81 anos no Montreux Jazz Festival, com Bob Dylan

Gilberto Gil completa 81 anos na próxima segunda (26). É provável que a nova idade seja celebrada em família, mas uma coisa é certa: o aniversariante vai festejar também no palco.

No caso, o do mais tradicional festival de jazz do planeta. O cantor e compositor estará entre as atrações do Montreux Jazz Festival. O evento, que acontece do dia 30 a 15 de julho, terá grandes nomes como Bob Dylan e Iggy Pop.

O artista brasileiro vai apresentar o show da turnê “Aquele abraço” no dia 7 de julho, em noite que será aberta pela cantora Roberta Sá no Auditorium Stravinski.

Lionel Richie, Norah Jones e Sam Smith também vão participar do festival. Já o Jazz Lab, segundo palco do evento, terá nomes como Juliette Armanet, a dupla Hermanos Gutiérrez e a banda The Rose.