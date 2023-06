Giro age rápido e prende dupla de criminosos que roubaram moto em Rio Branco

Railton Sousa Quadros, 18 anos, e Antônio Thaisson Lima da Silva, 18, foram presos acusados de roubar uma motocicleta e fazerem um arrastão na noite desta quinta-feira (15). As prisões aconteceram na estrada do São Francisco, no bairro São Francisco, em Rio Branco (AC).

Segundo informações de policiais militares do Giro, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), eles estavam realizando um patrulhamento de rotina na região quando foram acionados via Copom para atender uma ocorrência de roubo. Os militares foram até as vítimas e colheram as características dos assaltantes, e em seguida voltaram para o patrulhamento na área.

Na estrada do São Francisco, os agentes avistaram a dupla em fundada suspeita em uma moto modelo Yamaha Fazer, de cor preta e placa QWO-3J82. Foi feita a abordagem e em posse dos criminosos foram encontrados os objetos das vítimas.

Ao fazer uma consulta no sistema foi constatado que a motocicleta em que a dupla estava havia sido furtada ainda nesta quinta às 14 horas no bairro do Bosque. Os policiais informaram ainda que Railton já tem passagem pela justiça pelo crime de tráfico de drogas e Antônio Thaisson possui passagens por assalto.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão a Railton e Antônio Thaisson, que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), com a motocicleta roubada e os objetos das vítimas, para serem tomadas as medidas cabíveis.