Giro prende homem com mandado de prisão por roubo e suspeito de homicídio na capital

Marcelo Nascimento Lima, de 37 anos, foi preso na noite desta terça-feira (20) por força de um mandado de prisão pela prática de roubo, no ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, na região do 2º Distrito, em Rio Branco (AC).

De acordo com informações dos policiais militares do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensivas (GIRO), que faziam patrulhamento rotineiro pela área do Segundo Distrito, Marcelo foi avistado caminhando pelo ramal. Após a abordagem, uma revista pessoal foi realizada, não sendo encontrado nada de ilícito.

Depois de uma conversa mais aprofundada, os policiais consultaram o nome de Marcelo no sistema e encontraram um mandado de prisão em seu nome pela prática de vários assaltos em Rio Branco. Ele ainda é suspeito de ter cometido um homicídio que está sendo julgado na cidade.

Diante dos fatos, Marcelo foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde o auto de prisão foi lavrado. Ele ficará à disposição da justiça no Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC).