Gkay revela que retirou três litros de ácido hialurônico do rosto

Gkay retirou, em fevereiro deste ano, a harmonização facial de seu rosto. A influencer revelou, durante entrevista a blogueirinha, que foram removidos três litros de ácido hialurônico. Sobre o resultado, a dona da Farofa contou que a sua autoestima melhorou.

“Eu tirei três litros de ácido hialurônico que tinha no meu rosto. Eu tinha um pouco de distorção de imagem”, explicou a influencer. Após a entrevistadora falar que a situação era moda, a dona da Farofa brincou sobre a situação. “Ter lábios carnudos é uma coisa, salsicha é outra”, declarou.

Sobre a “nova” aparência, Gkay relatou que se sente melhor após a retirada da harmonização. “Eu retirei vários ácidos hialurônicos que tinha no meu rosto. Eu achei que ia ficar com a autoestima mais baixa, mas foi ao contrário. Eu me sinto muito melhor hoje”, disse.

A influencer contou, ainda, que, por conta de comparações, acabou exagerando nas plásticas. “Inclusive, não teria feito muitos procedimentos que eu fiz. Às vezes eu acho que a gente perde a mão mesmo, nessa coisa de sempre buscar o melhor e se comparar”, falou.

“Por isso você falou da comparação e então hoje eu tento não ficar me comparando porque é legal a gente fazer nosso trabalho e as pessoas gostarem que a gente faz, não do que outra pessoa está fazendo e a gente tá copiando. As Kardashians. Não coloco culpa nelas, mas é que nelas ficou bonito e em mim não ficou tanto. Eu achava que ia ficar tão bonita quanto”, completou.

Por fim, a influencer relatou como foi o processo para retirada do produto de seu rosto. “Ele só aplica uma injeçãozinha com ácido, aí ele derrete o ácido hialurônico e sai”, encerrou.