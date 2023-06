Gladson Cameli reforça prioridades do Acre em audiência na presidência da República

Entre as principais prioridades do Acre estão a recuperação da BR-317 e da BR-364, esta última inclusive com a reconstrução especialmente de trechos mais críticos.

Também estão incluídas a construção de casas para a população mais necessitada e internet de alta velocidade, para atender com qualidade os municípios, inclusive do interior do estado.

“O desenvolvimento econômico e social do Acre requer a infraestrutura necessária, e isso inclui transporte, moradia e internet de qualidade, para democratizar o acesso à comunicação e à informação, e para atrair os investimentos econômicos que o estado precisa”, disse Gladson Cameli.

As propostas do Acre foram apresentadas pelo governador anteriormente, em audiências com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e estão sendo reforçadas nos debates do PPA Participativo para os próximos quatro anos, que embasará o Plano Plurianual federal, o qual deverá ser encaminhado para análise do Congresso Nacional até o fim do próximo mês de agosto.

Na audiência desta terça-feira, o governador recebeu de Márcio Macêdo a garantia de atenção ao Acre. “O objetivo do PPA participativo é exatamente ouvir e receber, da sociedade e dos estados, informações sobre as iniciativas que consideram mais importantes para inclusão no plano, pois são os que conhecem melhor as realidades locais”, disse o ministro.

Convite

O governador aproveitou o encontro para agradecer a recente ida do ministro da secretaria-geral da Presidência da República ao Acre, juntamente com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, no lançamento do PPA participativo no Estado.

O ministro Márcio Macêdo também aproveitou para reiterar convite para Gladson Cameli acompanhá-lo e participar, junto com a comitiva do governo federal, da solenidade de lançamento do PPA participativo em Sergipe, no próximo dia 22 de junho.