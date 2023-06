Gladson diz que Lula atende todos os pedidos Acre e manda convite ao presidente

O governador Gladson Cameli aproveitou a vinda dos ministros Waldez Góes e Márcio Macedo ao Acre, neste sábado (3), durante discussão da Plenária Estadual do PPA Participativo 2024/2027, para agradecer ao presidente Lula pelo apoio prestado ao Estado.

De acordo com o chefe do executivo, o petista tem atendido todos os pedidos que o Governo do Estado vem fazendo nos últimos meses.

“Como já mencionei aos ministros, obrigado por estarem aqui, a presença de vossa excelência mostra que o governo federal tem um olhar especial para o Acre, que tem uma população patriota e guerreira. Essa oportunidade que temos de debater com a equipe do governo federal o plano plurianual significa muito para sociedade acreana. É com as palavras união e gratidão que quero externar a todos que contribuem para um Acre melhor todo o meu agradecimento”, destacou.

“Todos os pedidos que temos feito ao presidente Lula são atendidos. Por isso, deixo a ele toda minha gratidão. Levem meu abraço a ele [Lula] e diga que o convite para vir ao Acre está lançado”, continuou.

Gladson diz que a população acreana tem a união como marca importante, especialmente nos momentos difíceis. “Tenho orgulho de ser governador desse estado, nos momentos mais difíceis nos unimos, sem diferenciar cor de partido, porque as pessoas vem em primeiro lugar”, finalizou.