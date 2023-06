Gladson e Mailza nomeiam e exoneram mais servidores nesta terça; veja lista

Na edição do Diário Oficial do Acre desta terça-feira (27), o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis (governadora em exercício), dividiram as publicações de nomeações e exonerações de servidores comissionados da administração pública estadual.

Alguns dos servidores foram exonerados seus cargos de confiança, porém, logo em seguida, na mesma publicação, nomeados em cargos mais altos.

As mudanças mais significativas ocorreram em cargos de diretoria da Secretaria de Estado de Administração e na pasta do Turismo.

Veja a lista:

Exonerar RAILSA FREITAS DE MENEZES do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4

Exonerar AMANDA FEIJO ROLA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1

Nomear ODEGILSON DO NASCIMENTO BEZERRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT

Exonerar CARLOS BACELAR CUNHA RODRIGUES do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4

Nomear LUANA DE SOUZA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4

Nomear MANOEL GOMES DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI

Exonerar FRANCISCA MARA BARROS DA CRUZ SALMAZARO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessora-mento, referência CAS-2

Nomear GELSIMAR ARAÚJO PAIVA para exercer cargo em co- atribuic missão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

Nomear FRANCISCA MARA BARROS DA CRUZ SALMAZO para Constit exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessora-mento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Exonerar JEREMIAS CANISO NOBREGA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4

Nomear KARINE DE SOUZA ROCHA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP

Exonerar, a pedido, EMANUELLE DE ARAUJO TELES, do cargo de Agente Socioeducativo

Exonerar, a pedido, NEY LANDO MORAIS LOPES, do cargo de Técnico Administrativo e Operacional – Motorista, do quadro de pessoal do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre

Exonerar NATACHA MARIA PEREIRA DE LIMA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1

Exonerar AMANDA DE OLIVEIRA PRADO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6

Exonerar EVANIR COSTA DA ROCHA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5

Exonerar ADAIRES ROSAS OLIVEIRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2

Nomear EVANIR COSTA DA ROCHA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM

Nomear ADAIRES ROSAS OLIVEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM

Exonerar PAULA JORDANA DE CASTRO SAMPAIO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5

Nomear JOSÉ RENATO DE FREITAS BARBOSA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5.na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

Exonerar LUANNA TAYNAH DE OLIVEIRA LINS do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5

Exonerar ALEX SANDRO MEIRELES CAMPOS do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4

Exonerar ALCINAIDES DA COSTA SANTIAGO JÚNIOR do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4

Nomear ALCINAIDES DA COSTA SANTIAGO JUNIOR para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assesso-ramento, referência CAS-4, no Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre – PROCON/AC

Exonerar JAIRON DIAS DE SOUZA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4

Nomear JAIRON DIAS DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, no Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre – PROCON/AC

Nomear PAULO HENRIQUE DA SILVA ROCHA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, no Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre – PROCON/AC

Exonerar MARIO LUCIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR do cargo de Diretor de Administração e Finanças da Secretaria de Estado de Administração – SEAD

Exonerar JOSÉ MENEZES SANTOS do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3

Nomear ARLETE KELLY ROLA SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência

CAS-3, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE

Exonerar JOSE MENEZES SANTOS do cargo em comissão do com Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3

Exonerar JULIO CÉZAR ZUZA DA COSTA do cargo de Diretor de Empreendedorismo da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo – SETE

Nomear NATHELLE PABLYNNE SILVA DA COSTA para exercer o cargo de Diretora de Empreendedorismo da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo – SETE

Exonerar JULIO CEZAR ZUZA DA COSTA JUNIOR do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3

Nomear JÚLIO EDUARDO DILVA DA COSTA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE