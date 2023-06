Gonzaga e Nicolau participam da entrega da delegacia da Polícia Civil e recuperação do aeródromo de Feijó

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), e o primeiro-secretário da Casa, Nicolau Júnior (PP), participaram nesta sexta-feira (9), juntamente com o governador Gladson Cameli, da inauguração da nova delegacia da Polícia Civil, em Feijó (AC).

Ainda nesta sexta-feira, o governador e os parlamentares participaram da solenidade de entrega do aeródromo de Feijó que passou por recuperação e ganhou nova iluminação. A partir de agora, o aeródromo poderá receber voos noturnos. A obra contou com investimentos do governo do Estado e foi executada pelo Deracre.

Luiz Gonzaga parabenizou o governador Gladson Cameli pelos investimentos na segurança e no aeródromo de Feijó. “Quero parabenizar o governador Gladson pelos investimentos realizados em Feijó e demais cidades acreanas. Feijó ganha uma delegacia moderna que poderá atender com mais eficácia a população da cidade. A recuperação do aeródromo é de suma importância para atender os feijoenses que precisam se deslocar para outras regiões e, a partir de agora, com possibilidade de voos noturnos”, destacou.

Nicolau Júnior também reconheceu os esforços do governador Gladson em atender demandas que trarão melhorias para a população de Feijó. “A partir de agora a Polícia Civil de Feijó terá melhor condição de trabalho e poderá atender com mais agilidade e eficiência os moradores. Isso vale também para o novo aeródromo que passará a ter voos noturnos que beneficiará a população. Quem ganha com esses investimentos do governo é o povo de Feijó”, afirmou.