Gonzaga e Nicolau recebem Petecão e pedem ajuda para construção da nova Aleac

O presidente e o primeiro secretario da Aleac, Luiz Gonzaga e Nicolau Junior, receberam a visita oficial do senador Sérgio Petecão (PSD), no gabinete da presidência, na manhã desta quarta-feira (8). Último dos três senadores do Acre a visitar a sede do legislativo, Petecão tratou de deixar claro que está com o mandato voltado para ajudar o Acre, principalmente na captação de recursos para revitalizar a BR 364. O senador disse ainda que o estado precisa explorar de forma mais intensa os dois ministérios comandados por correligionários de partido, Minas e Energia e Agricultura e Pecuária.

“A gente não pode perder tempo. Quando formos nos ministérios, temos que levar o projeto embaixo do braço, para avançar e garantir os recursos”, observou.

O presidente Luiz Gonzaga agradeceu a visita do senador e endossou a preocupação em recuperar a BR 364. “Vamos unir forças para voltar a ter uma estrada trafegável. O senador tem bom trâmite no planalto central e estamos vendo o quanto ele está se esforçando para ajudar o Acre”, pontuou Gonzaga.

O primeiro secretário Nicolau Junior não perdeu tempo. Aproveitou a presença do senador para solicitar uma emenda parlamentar para aplicar na construção da nova sede da Aleac, que será construída no Portal da Amazônia, ao lado da cidade da justiça.

Com o terreno doado pelo governo, Nicolau trabalha agora na elaboração do projeto. “O senhor conhece muito bem esse espaço. Sabe que a estrutura física já não atende mais as necessidades do parlamento. Então quero pedir aqui publicamente seu apoio, na alocação de uma emenda que possa nos ajudar a realizar esse sonho “, disse Nicolau.

Os deputados Pablo Bregense e Eduardo Ribeiro, ambos do PSD, partido do senador, também participaram do encontro .