Gonzaga e Nicolau visitam Centro do Idoso em Cruzeiro do Sul e ampliam parceria

Cumprindo agenda em Cruzeiro do Sul, o presidente e o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputados Luiz Gonzaga e Nicolau Junior, visitaram o Centro do Idoso da cidade nesta sexta-feira (23). Os parlamentares foram convidados pelo prefeito Zequinha Lima que os acompanhou para visitar o espaço.

Durante a visita, os parlamentares reforçaram a parceria entre o Legislativo, governo do Estado e Prefeitura de Cruzeiro do Sul para obras de amplicação e melhorias no Centro do Idoso.

O presidente Luiz Gonzaga parabenizou a prefeitura pela manutenção do centro que proporciona momentos de lazer oferecidos aos idosos do Juruá. No momento da visita, os idosos participavam de uma festa junina no local regada a dança, comidas típicas e muita diversão.

“Quero parabenizar a prefeitura por esse trabalho que traz melhorias para a qualidade de vida dos idosos. O Legislativo está à disposição para contribuir com momentos como estes para os acreanos”, disse o parlamentar.

Nicolau Junior afirmou que vai buscar junto ao executivo estadual mecanismos para ampliar a parceria com a prefeitura de Cruzeiro do Sul para reformar o espaço e implantar ainda mais serviços aos cruzeirenses da terceira idade.

“Fico feliz em ver os idosos sendo bem atendidos e desfrutando de momentos de lazer como estes. Vamos ampliar a parceria entre a Aleac, governo e prefeitura para ampliarmos o centro e atendermos um número maior de idosos”, disse