Governo abre inscrições para apresentação de bandas na Expoacre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Governo (Segov), abre inscrições, a partir da próxima segunda-feira, 12, para bandas evangélicas que queiram se apresentar no Palco Alternativo da Expoacre 2023.

As inscrições ocorrerão de 12 a 23 de junho, e poderão ser realizadas por meio do link: Inscrições palco alternativo, em duas etapas. As bandas inscritas serão selecionadas por meio de um vídeo a ser enviado posteriormente aos responsáveis pelo Palco Alternativo.

A vice-governadora Mailza destacou que o Palco Alternativo Gospel é uma das grandes novidades da Expoacre 2023. “O governador Gladson e eu queríamos dar essa atenção a esse público, que agora terá atrações em todas as noites”, informou.

Estão responsáveis pelas inscrições das bandas os pastores Melo Pereira, da Segov, e Reginaldo Ferreira, do gabinete da vice-governadora. De acordo com o pastor Melo, em todas as noites de evento, exceto na noite gospel, haverá bandas evangélicas se apresentando no palco alternativo.

“A intenção do governo do Acre é promover a cultura cristã e envolver todos os segmentos evangélicos do estado. Sabemos que a população evangélica na capital é grande, e esse segmento merece ser valorizado”, ressaltou o pastor Melo.

No palco principal da Expoacre 2023, a atração nacional já confirmada é o cantor Lukas Agustinho, que se apresentará no dia 31 de julho.